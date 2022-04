Elden Ring: la percentuale di utenti che hanno conquistato il Platino è piuttosto alta

Elden Ring è disponibile nei negozi da poco meno di due mesi eppure già un buon numero di utenti ha esplorato in lungo e largo l'Interregno e ha conquistato il trofeo di Platino, che per chi non lo sapesse viene conferito quando vengono sbloccati tutti gli altri proposti dal gioco. Come segnala PushSquare al momento la percentuale di ottenimento del Platino di Elden Ring è del 8% su PS5 nel momento in cui scriviamo. Di per sé potrebbe non sembrare elevatissima, ma in realtà è più alta di alcuni dei precedenti giochi FromSoftware ma anche di vari titoli tripla A molto apprezzati, tra cui God of War.

Considerando la vastità del mondo di Elden Ring e che in molti stanno ancora nel pieno delle loro avventure stupisce dunque che il gioco sia stato "platinato" da una percentuale più alta di utenti rispetto a Dark Souls 3 (5,3%) e Bloodborne (6,5%). Come accennato in apertura, la percentuale di possessori di Platino su PS5 è superiore anche ad altri giochi considerati un po' più mainstream e/o meno lunghi come God of War (4,7%), Assassin's Creed Valhalla (2,4%) e The Last of Us Parte 2 (4,1%). Giusto per fare un paragone ecco la percentuale di utenti in possesso del Trofeo di Platino di vari giochi più o meno recenti:

Elden Ring PS5 - 8%

Elden Ring PS4 - 5,1%

The Last of Us Parte 2 - 4,1%

Assassin's Creed Valhalla - 2,4%

God of War - 4,7%

Ghost of Tsushima - 13,6%

Marvel's Spider-Man Miles Morales - 7%

Marvel's Spider-Man Remastered - 15,9%

Elden Ring, un'immagine promozionale

Da notare invece che la percentuale di platinatori su PS4 è sensibilmente più bassa, per la precisione il 5,1% contro l'8% della versione PS5, ma in ogni caso più alta di altri titoli menzionati qui sopra. C'è da dire inoltre che molti giocatori devono persino ancora arrivare ai titoli di coda, quindi non è escluso che tali percentuali potrebbero aumentare nel prossimo futuro.

