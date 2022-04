Super Mario spunta su Xbox Store con uno strano titolo, ma non è andata benissimo

Un caso veramente bizzarro è emerso di recente su Xbox Store, con la comparsa di quello che sembrava essere un gioco di Super Mario, ovviamente rimosso nel giro di poche ore ma non senza prima aver fatto alquanto parlare di sé.

Caratterizzato dallo strano titolo "Supertan Marioner 3D Infinity World Adventures", il gioco non è, ovviamente, prodotto né riconosciuto da Nintendo: si tratta infatti di un esperimento artigianale di quelli che si trovano all'interno della Creators Collection di Xbox Store, la raccolta di centinaia di titoli homebrew che possono essere semplicemente auto-pubblicati su Xbox da singoli sviluppatori amatoriali o piccoli gruppi.

Tra questi, capita di trovare anche casi bizzarri come il suddetto Supertan Marioner 3D, che chiaramente sfruttava immagini e asset di qualche titolo Nintendo sulla serie di Mario per costruire un semplicissimo platform particolarmente lineare.

Fin troppo lineare, a dire il vero: a giudicare dal video sembrava una sorta di demo con struttura in stile endless runner, ma ancora più semplificato. Insomma, non proprio quello che ci si potrebbe aspettare da un vero Super Mario, ma forse la giusta esperienza che potrebbe derivare da un Supertan Marioner.

Tra l'altro sembra non essere nemmeno il primo capitolo, a giudicare dalla descrizione che lo accompagnava: "Le avventure di Super Marioner cotinuano, questa volta con un design in 3D. Viaggia attraverso la giungla con Marioner, salta tra le piattaforme, cerca di non cadere in questa avventura sempre più veloce e senza fine. Hai tre tentativi, cerca di fare il record".

Insomma, il nuovo capitolo di una vera e propria serie, peccato (o no?) che sia stato rimosso praticamente subito, forse ancora prima che gli avvocati di Nintendo si mettessero le tute da ninja.