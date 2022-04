MotoGP 22: ecco il trailer di lancio, da oggi disponibile su PC e console

Da oggi MotoGP 22 è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam. Per celebrare il debutto nei negozi Milestone ha pubblicato il trailer di lancio del suo racing game su due ruote che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Tra le novità introdotte da Milestone per questa nuova edizione spicca la modalità NINE Season 2009, che permetterà di rivivere in modo unico una delle stagioni più incredibili della storia della MotoGP, grazie a un docu-film con oltre 50 minuti di filmati originali alternati a gameplay reale, in cui i giocatori vestiranno i panni di piloti leggendari come Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo.

Sono presenti anche nuove funzionalità dedicate sia ai neofiti del genere che ai veterani. Il tutorial è stato rivisto con nuove sessioni di gioco dedicate che aiuteranno i piloti in erba ad imparare le basi della guida su due ruote. Mentre MotoGP Academy, invece, insegna come migliorare lo stile di guida per essere imbattibile su ogni pista, scoprendo i segreti per affrontare tutte le curve e le traiettorie più difficili.

In MotoGP 22 torna la carriera manageriale e permette ai giocatori di decidere se creare una nuova squadra o entrare in una ufficiale. Potrete gestire i dettagli della strategia di gara, utilizzando punti di sviluppo e allocando personale di ricerca e sviluppo, oltre che lavorare sulla moto migliorandone vari aspetti, come motore, telaio e altro ancora. percorso può partire dal basso, creando uno Junior Team nelle categorie Moto2 o Moto3, selezionando uno sponsor e assumendo un Team Manager, un Direttore Tecnico e almeno un pilota.

MotoGP 22 vanta anche nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e box migliorati, il Ride Height Device per la gestione manuale, il meccanismo di bloccaggio RHD e il controllo della compressione delle sospensioni della moto. Tra le varie migliorie apportate nell'edizione di quest'anno troviamo anche superfici della pista migliorate per una guidabilità superiore, un sistema di sospensione aggiornato per una migliore sensazione durante il passaggio sui cordoli e ora il comportamento del pneumatico è più realistico in base alla sua deformazione, per rendere l'esperienza ancora più vicina alla realtà.