Halo, la serie TV: la recensione dell’episodio 1x05 Reckoning

Nella recensione dell'episodio 1x05 della serie TV di Halo, Reckoning , vedremo come le storie finora solo accennate hanno cominciato a collidere, con effetti decisamente esplosivi. Un cambiamento ben accetto, soprattutto perché avvicina ancora di più la serie TV alla licenza originale di Microsoft/343 Industries. Va bene costruire un universo complesso e sfaccettato, ma con così tanti Spartan sullo schermo un po' più di azione è doverosa, no?

Come è già successo in precedenza, l'episodio 1x05, Reckoning, non tratta i quattro filoni principali nello stesso modo. In questo caso, infatti, lascia le vicende di Madrigal in sottofondo, con Kwan Ha e Soren-066 impegnati a cercare un mezzo per scappare dal pianeta.

Cortana

La Cortana della serie TV di Halo

Il rapporto che è ancora tutto da esplorare è quello tra Cortana e Master Chief. Si cominciano a intravedere i germogli di quella che sarà una collaborazione duratura, ma per il momento tra l'IA e John-117 le cose non vanno come dovrebbero. Cortana è uno strumento nelle mani della Halsey e Chief, giustamente, fa ancora fatica a fidarsi di lei. Nonostante questo la sua utilità tattica comincia a emergere prepotentemente, così come il suo lato umano, identificato con un lingua tagliente, pronta a rispondere a tono a tutte le insofferenze dello Spartan.

L'IA è però la prima ad avvisare che i Covenant sono arrivati, oltre che ad aiutare (o meglio, credere di aiutare) Chief durante lo scontro, un vantaggio tattico incredibile, che lo Spartan comincia a sfruttare. Come è giù successo nel primissimo episodio, le battaglie sono il momento nel quale la serie TV di Halo omaggia il videogioco. I fan della serie di 343 Industries non faticheranno a identificare tanti easter egg nell'episodio 5.

Il warthog di Halo

Gli Spartan sul Warthog, Master Chief che salta su di un Banshee o l'usi di pistole ad agi e la spada a energia sono tutti tributi alla serie originale, costruiti proprio per scimmiottare le gesta dei videogiocatori e farli sentire a casa. In questo caso, ci spiace ribadirlo, non abbiamo apprezzato molto il modo con il quale sono rappresentati i veicoli Covenant, un po' troppo plasticoso, e anche la tuta Spartan, per quanto realizzata magnificamente, durante le scene d'azione ostacola i movimenti degli attori che, coi loro movimenti impacciati, non riescono a dare la sensazione di essere dei supersoldati in grado di compiere gesta sovrumane.

Detto questo l'episodio si chiude con il più classico dei cliffhanger, che fa immaginare che il prossimo episodio possa essere ancora più spettacolare e teso, in vista del finale di stagione.