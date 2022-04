Maleficent: il cosplay di Alyson Tabbitha è la solita, incredibile trasformazione

Maleficent, la Signora del Male di casa Disney, rivive nel cosplay realizzato da Alyson Tabbitha, che si pone come al solito come un'incredibile trasmissione per la modella americana: guardare per credere.

Molti fan di Alyson si sono soffermati scherzosamente sul suo molare d'oro, ma al di là di questo dettaglio l'interpretazione è come al solito di altissimo livello per quanto riguarda costume, accessori e ovviamente makeup.

Quest'ultima è un'arte che la cosplayer americana ha ampiamente dimostrato di padroneggiare, vedi ad esempio la sua versione di Ada Wong da Resident Evil 4 o di Catwoman da The Batman.

Tornando a Maleficent, il personaggio è quello che abbiamo visto portare sul grande schermo da Angelina Jolie, dunque una rivisitazione rispetto alla classica figura della strega Disney da "La Bella Addormentata nel Bosco".