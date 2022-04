Nintendo Switch Sports, ecco i voti della stampa internazionale

Nintendo Switch Sports sarà disponibile a partire dal 29 aprile e solo allora potrà contare anche sulle modalità multiplayer online, ma la stampa internazionale ha comunque espresso i propri voti, per il momento generalmente positivi.

Dexerto - 8,5

God is a Geek - 8,5

Stevivor - 8,5

The Enemy - 8

Inverse - 8

Screen Rant - 8

Shacknews - 8

Video Chums - 7,6

GAMINGbible - 7

Digitally Downloaded - 7

Comicbook.com - 7

Digital Trends - 7

Gfinity - 7

PCMag - 7

TheGamer - 7

COGconnected - 7

Twinfinite - 6

Se avete letto la nostra recensione di Nintendo Switch Sports, saprete che per il momento non abbiamo dato un voto numerico al gioco, in attesa appunto che anche la componente multiplayer venga resa disponibile.

"Finalizzeremo il nostro giudizio soltanto dopo aver testato la modalità online, che ci permetterà di comprendere meglio la profondità di certe meccaniche, di testare la fluidità del gioco in rete, e soprattutto di capire come funziona il ranking e quanti saranno gli accessori da sbloccare (parecchi, dovessimo tirare a indovinare)", ha scritto il nostro Alessandro Bacchetta.

"Per ora Nintendo Switch Sports si è rivelato un'esperienza piacevole, assolutamente riuscita nel suo obbiettivo principale e cioè far giocare chiunque, dall'appassionato al novizio."