Stray: la data di uscita dell'avventura felina è stata svelata dal database PlayStation?

Una segnalazione di PlayStation Game Size potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita di Stray, l'avventura felina in arrivo su PS5, PS4 e PC, che a quanto pare è fissata al 19 giugno 2022, con orario di sblocco previsto per le 17:00 italiane.

PlayStation Game Size, per chi non lo sapesse, è un utente Twitter che vigila costantemente sulle variazioni del PlayStation Database, cosa che spesso gli permette di segnalare in anticipo l'arrivo di nuovi giochi su PlayStation Store, date di uscita e dimensioni del download.

Nel caso di Stray, la gola profonda afferma che quella del 19 giugno potrebbe trattarsi di una data place-holder, tuttavia ci sembra piuttosto credibile, dato che il gioco è previsto per quest'estate, stando a un video promozionale pubblicato da Sony il mese scorso.

Stray è un action adventure in terza persona in cui vestiremo i panni di un gatto e ambientato tra le strade al neon di una cybercittà decadente. Per questo motivo le fasi esplorative, i combattimenti e la risoluzione di enigmi propongono meccaniche piuttosto particolari e incentrate sull'agilità del felino e l'uso di alcuni gadget tecnologici, cosa che ha generato molto interesse intorno al titolo fin dal suo annuncio. Se volete saperne di più su Stray, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima.