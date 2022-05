GeForce Now ha ora più di 1.300 titoli, con quelli aggiunti questa settimana

Il servizio in abbonamento GeForce Now ha superato i 1.300 titoli con quelli aggiunti questa settimana. A comunicarlo è stata Nvidia stessa per sottolineare la crescita dell'offerta della sua piattaforma di cloud gaming.

Più precisamente il 1.300° gioco sarà Evil Dead: The Game, che sarà aggiunto venerdì 13 (una data non casuale, se siete fan dell'horror). Leggiamo quali sono tutti i nuovi giochi:

Achilles: Legends Untold (Nuova release su Steam)

Brigandine The Legend of Runersia (Nuova release su Steam)

Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (Nuova release su Steam)

Songs of Conquest (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Cepheus Protocol Anthology (Nuova release su Steam, 13 maggio)

Evil Dead: The Game (Nuova release su Epic Games Store, 13 maggio)

Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)

Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

Preparate il boomstick e la motosega! Per questo GFN Thursday, abbiamo in serbo un divertimento terrificante con Evil Dead: The Game in streaming su GeForce NOW. Si tratta del 1.300° gioco disponibile e sarà rilasciato il... avete indovinato, venerdì 13.

Che si tratti di un Mac o di un telefono cellulare, gli iscritti possono partecipare all'azione co-op e PVP su quasi tutti i dispositivi. Come bonus, per gli iscritti al piano RTX 3080, l'orrore prende vita con immagini realistiche e un sistema di gore basato sulle leggi della fisica, migliorato da NVIDIA DLSS - e in risoluzione 4K.