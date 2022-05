Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di giugno 2022 sono stati annunciati

Amazon Prime Gaming ha annunciato i giochi gratis di giugno 2022 per gli abbonati al servizio e si tratta di 6 giochi molto interessanti, che possono essere scaricati liberamente, su PC, da chi possiede un abbonamento Amazon Prime.

I giochi gratis si giugno 2022 con Amazon Prime Gaming sono:

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

Tutti e sei i titoli saranno disponibili al download per gli abbonati ad Amazon Prime dall'1 giugno 2022. Tra i bonus previsti per questo mese ci sono anche contenuti bonus per vari giochi tra i quali Pokémon Go, Apex Legends, Fall Guys, PUBG: Battlegrounds e Roblox.

Far Cry 4 è il quarto capitolo della lunga serie di sparatutto in prima persona di Ubisoft, caratterizzati da un approccio open world particolarmente aperto e ampio ma anche con una storia piuttosto interessante.

Far Cry 4, un'immagine del gioco

Escape from Monkey Island è il quarto capitolo ufficiale della storica saga di avventure grafiche da parte di LucasArts, il primo ad assumere una connotazione interamente 3D e a dire il vero anche quello probabilmente meno riuscito.

Astrologaster è un'affascinante e irriverente avventura basata su dialoghi e scelte, che ci vede interpretare una sorta di astrologo nell'epoca dell'Inghilterra vittoriana intento a curare una serie di pazienti che si intersecano con la storia sociale e politica del tempo.

Across the Grooves è un'altra avventura dall'impianto fortemente narrativo, di fatto una sorta di racconto interattivo incentrato sulla storia di Alice e sui diversi destini che possono attenderla, modificando anche il proprio passato.

Calico è una sorta di simulazione "slice of life" nella quale dobbiamo ricostruire un locale e gestire anche una serie di gatti e creature varie nel tenerume generale e infine WRC 8 FIA World Rally Championship è la simulazione ufficiale del campionato di rally. Ricordiamo che nel frattempo, fino al primo giugno, sono ancora disponibili i giochi gratis di maggio 2022.