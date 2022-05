Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di maggio 2022 disponibili

Disponibili per tutti gli abbonati i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di maggio 2022. Si tratta di una selezione eterogena di titoli, che vanno dall'avventura horror all'avventura grafica. Per riscattarli basta essere abbonati ad Amazon Prime. Leggiamo l'elenco completo:

Dead Space 2

The Curse of Monkey Island

Cat Quest

Out of Line

Mall Mole + 'Xpress Deliveries

Shattered - Tale of the Forgotten King

Dead Space 2 è il seguito di uno dei giochi horror più acclamati di sempre. Riscattandolo otterrete un codice per scaricarlo da EA Play, il client proprietario di Electronic Arts. Gli altri giochi sono tutti installabili da Amazon Games, il client proprietario di Amazon.

Dead Space 2 gratis con Amazon Prime Gaming

Il più rilevante è sicuramente The Curse of Monkey Island, terzo capitolo della famosissima serie di avventure grafiche, di cui proprio recentemente è stato annunciato un seguito, Return to Monkey Island.

Interessanti anche Shattered - Tale of the Forgotten King, un gioco di ruolo d'azione fantasy abbastanza apprezzato su Steam, e Cat Quest, un gioco di ruolo open world con protagonisti dei gatti.

Giusto specificare che si parla di giochi gratis perché si tratta di un extra che viene dato agli abbonati Prime di Amazon, la forma più comune di accesso al servizio. Potete riscattarli da questa pagina, dove si trovano anche altri contenuti gratuiti per vari giochi live service.