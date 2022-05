Ghostwire: Tokyo, l'elenco delle novità dell'update della Golden Week giapponese

In occasione delle Golden Week giapponese, Ghostwire Tokyo si è aggiornato e introduce varie novità per il gioco di Tango Gameworks:

Miglioramenti alle prestazioni: questo aggiornamento risolve alcuni problemi di prestazioni su PS5 e PC

Silenzio, Tengu: ci sono state alcune lamentele riguardo ai Tengu, per questo motivo Ed ha realizzato delle cuffie che annullano il rumore per Akito e KK (il volume dei Tengu può essere regolato)

Reazioni e oggetti grafici per la giornata dell'infanzia: aggiunti due nuove reazioni e un nuovo copricapo ispirati alla Golden Week

Aggiunta l'opzione per regolare il volume degli yokai, che permette ai giocatori di abbassare il gracchiare dei Tengu

(PC) - Aggiunta l'opzione "fluidità mouse", che permette ai giocatori di attivare o disattivare la curva di fluidità del mouse

Lo spostamento rapido è ora disponibile nelle fasi più iniziali del gioco

Bug risolti su tutte le piattaforme:

Miglioramenti alle prestazioni generali

Valori iniziali revisionati per le opzioni della telecamera del giocatore

Sistemata la zona morta della levetta analogica del gamepad e aggiunta un'opzione per regolarla

Problemi di collisione risolti in alcuni ambienti

I rosari della percezione non vi guideranno più verso spiriti che avete già assorbito

Corretti i testi di alcuni oggetti del menu in francese e tedesco

Opzione di nitidezza risolta durante l'utilizzo di FSR 1.0

Bug risolti nella versione PS5 di Ghostwire Tokyo:

Risolto il problema delle basse prestazioni durante la modalità qualità

Numerose correzioni alle missioni principali e secondarie, e agli eventi globali in cui l'esecuzione di certe azioni poteva impedire la progressione

Rilevamento regolato per la zona morta della levetta analogica su controller PS4/PS5

Risolto un bug che si verificava durante il movimento da accovacciati

Risolto un bug che si verificava quando avvistati da un visitatore "abbandonato"

Aggiustati aspetti grafici di alcuni completi interi

Risolto il problema della progressione durante il dialogo con i cani

Risolto un problema grafico durante il dialogo con i cani

Corretti alcuni suggerimenti per i cimeli

Risolto il passaggio da una scheda all'altra nella schermata del menu

Risolto il problema per cui il database nella schermata di caricamento non veniva aggiornato

Corrette le restrizioni per l'età in Svezia

Correzioni dedicate specificatamente alla versione PC di Ghostwire Tokyo:

Migliorato l'input mouse/tastiera durante la tessitura

Aggiunta la Modalità visualizzazione filmati

Se si verificano problemi di sincronizzazione del suono durante i filmati, impostando l'opzione "Modalità visualizzazione filmati" su "prestazioni" risolverà il problema

Risolti problemi di progressione durante alcuni filmati

Aggiunto un messaggio di avviso quando si usa troppa VRAM

Risolto un problema con la modalità a finestra nella schermata del titolo

Risolto un problema con la risoluzione a 5K nella schermata del titolo

Risolto un problema durante la selezione della difficoltà

Infine, gli sviluppatori spiegano che "La giornata dell'infanzia si svolge il 5 maggio in Giappone durante la Golden Week, per celebrare la salute e la felicità dei bambini, ed è una delle quattro feste nazionali della terra del Sol Levante. Di solito vengono decorati aquiloni a forma di pesce e si indossano elmi da samurai fatti di carta! Ora potete partecipare ai festeggiamenti in Ghostwire: Tokyo: - Reazione Koinobori - Akito mostra festoni a forma di carpa koi - Reazione "Crescono così in fretta" - Akito indossa con orgoglio un elmo da samurai "Kabuto" di carta - Kabuto di carta - Indossa l'elmo da samurai di carta della reazione".

Ecco infine la nostra recensione.