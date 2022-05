Xbox Game Pass includerà Ubisoft+? La compagnia chiarisce la questione

Nella giornata di ieri, l'account Twitter di UbisoftNL ha involontariamente fatto nascere un rumor legato all'arrivo di Ubisoft+ su Xbox Game Pass. Ora, la compagnia ha precisato che si tratta solo di un errore e che non è affatto così.

Fin dall'inizio, come vi avevamo riportato, si trattava unicamente di una speculazione dei giocatori. Il tutto è nato quando, in risposta a un utente, UbisoftNL ha inviato una faccina con gli occhi a cuore e la parola "Soon" (ovvero "presto"), alla domanda sull'integrazione di Ubisoft+ in Xbox Game Pass. Questa risposta aveva dato speranze ai giocatori.

Ora, come potete vedere nel tweet qui sotto di Idle Sloth che ha tradotto in inglese il messaggio di Ubisoft NL, la compagnia si è scusata per aver dato speranze: "Ci scusiamo per la confusione! Dobbiamo spiegare la cosa in modo chiaro. Ubisoft+ è in arrivo su Xbox in futuro, ma nulla è noto riguardo a Xbox Game Pass in questo momento. Per esempio, Rainbow Six Extraction è già disponibile su Xbox Game Pass. Scusate per aver dato false speranze! Non ci sono ulteriori informazioni a riguardo per ora."

Si è quindi trattato di un errore dell'account UbisoftNL e non di un annuncio ufficiale.