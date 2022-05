Ubisoft+ potrebbe presto arrivare su Xbox Game Pass, suggerisce la divisione olandese di Ubisoft

Ubisoft+ potrebbe essere in arrivo su Xbox Game Pass, almeno questo è quello che ritengono alcuni dopo aver letto un tweet della divisione olandese di Ubisoft, che sembra puntare in quella direzione o, quantomeno, la suggerisce, pur semplicemente ammiccandola.

Ubisoft+ su Xbox Game Pass?

Lo scambio da cui è nata questa, che rimane pur sempre una voce di corridoio non confermata, è abbastanza esplicativo. L'account Twitter di UbisoftNL ha pubblicato un post promozionale di Ubisoft+, sotto cui è arrivata immancabile la richiesta di integrazione nell'Xbox Game Pass. In questo caso però. invece di non ricevere risposta, l'utente che l'ha fatta ha ricevuto uno smile con gli occhi a cuore, che da molti è stato visto come una specie di conferma.

Naturalmente non lo è, ma le speculazioni sono comunque partite e si è cominciato a parlare di un annuncio dell'accordo durante il prossimo Xbox & Bethesda Games Showcase, oppure durante un non ancora annunciato evento di Ubisoft, che potrebbe svolgersi nello stesso periodo in cui avrebbe dovuto svolgersi l'E3.

Naturalmente è giusto prendere il tutto con le dovute cautele, perché in fondo sempre di uno smile stiamo parlando e potrebbe non significare quello che molti vorrebbero che significhi. Comunque sia non sarebbe male vedere anche il catalogo di Ubisoft+ aggiunto a quello di Xbox Game Pass.