PS Plus: l'upgrade costa di più per chi ha comprato abbonamenti scontati, conferma un'email di Sony

Un'email inviata dal servizio clienti di Sony Asia sembrerebbe confermare che chi ha un abbonamento a PlayStation Plus attivo acquistato a prezzo scontato dovrà pagare di più per effettuare l'upgrade ai livelli Extra e Premium/Deluxe.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando facciamo un veloce riepilogo. Stando alle segnalazioni dei giocatori asiatici il sistema di upgrade per passare a PlayStation Plus Extra e Premium riconosce se un utente ha una sottoscrizione attiva acquistata approfittando di un'offerta su PlayStation Store. In tal caso il costo dell'upgrade viene calcolato non solo in base ai giorni di abbonamento residui, ma anche della differenza di prezzo causata dallo sconto, che andrebbe dunque ripagata.

Una soluzione senza dubbio anomala e che sulle prime in molti pensavano si trattasse di un semplice errore di sistema. Tuttavia poche ore fa su ResetEra è stata condivisa un'email del servizio clienti di Sony Asia (tradotta in inglese da VGC) che conferma l'upgrade a prezzo maggiorato per chi ha acquistato un abbonamento in sconto, che riportiamo di seguito:

"Grazie per aver contattato l'assistenza PlayStation e aver controllato il prezzo del tuo abbonamento a PlayStation Plus."

"Dato che hai acquistato PlayStation Plus a un prezzo scontato al momento dell'abbonamento, ci sono due abbonamenti PlayStation Plus che non possono usufruire di altri sconti:

"1) Abbonamento PlayStation Plus acquistato con uno sconto.

"2) Abbonamento PlayStation Plus riscattato con codice di riscatto.

"Pertanto, se devi passare all'abbonamento Premium di livello 2 o 3, dovrai compensare la differenza tra il prezzo scontato precedente e il prezzo normale. Ad esempio, un abbonamento a PlayStation Plus costa HK $ 308 per un anno e il prezzo scontato è HK $ 187,6. La differenza è di $ 120,4, divisa per il numero di mesi rimanenti."

"Ti assicuriamo che il sistema calcolerà automaticamente la differenza che deve essere rimborsata se è necessario eseguire l'aggiornamento. Naturalmente, puoi anche aggiornare o declassare il tuo abbonamento in base alle tue preferenze."

PlayStation Plus

L'email sembrerebbe dunque confermare che chi ha acquistato una sottoscrizione a PlayStation Plus a prezzo scontato dovrà pagare un upgrade dal costo maggiorato, che tiene conto anche della differenza di prezzo diviso il numero di giorni di sottoscrizione residui. Senza dubbio si tratta di una soluzione che non andrà giù a molti, specialmente a chi ha accumulato anni e anni di abbonamento approfittando delle offerte del PlayStation e ora si trova a pagare un salasso per l'upgrade a Extra e Premium/Deluxe.

Detto questo, al momento la FAQ sul sito ufficiale italiano di PlayStation non menziona in nessun modo questa "tassa extra", dunque la speranza è che non venga estesa anche in Europa.