Jurassic World Evolution 2 arriva nel catalogo di Xbox Game Pass, è ufficiale

Microsoft nelle prossime ore annuncerà la seconda mandata di giochi in arrivo per Xbox Game Pass per console e PC per maggio 2022, ma nel frattempo l'account Twitter ufficiale ci ha offerto un gradito antipasto, svelando che Jurassic World Evolution 2 si unirà al catalogo del servizio ad abbonamento domani, mercoledì 18 maggio.

Disponibile da novembre 2021 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One, Jurassic World Evolution 2 è un simulatore gestionale realizzato da Frontier. Presenta una storia originale ambientata dopo gli eventi di Jurassic World: il Regno Distrutto, in cui ritroveremo alcuni personaggi del film, come il Dott. Ian Malcom e Claire Dearing, doppiati dagli attori originali (e volendo c'è anche il doppiaggio in italiano).

Nel gioco il nostro obiettivo sarà quello di costruire un parco a tema con i dinosauri, costruendo edifici personalizzabili, assumendo scienziati e progettandolo in modo da soddisfare sia le esigenze dei dinosauri che dei visitatori. Sono presenti quattro modalità di gioco tra cui quella Sfida, in cui dovrai affrontare diversi scenari e impegnative calamità ambientali, e una che permette di rivivere scene tratte da tutti e cinque i film di Jurarris World e Jurassic Park. In totale poi troviamo 75 specie di dinosauri differenti, tra cui anche rettili volanti e marini assenti nel predecessore.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Jurassic World Evolution 2.

Che ne pensate, siete contenti per questa new-entry per Xbox Game Pass? Fatecelo sapere nei commenti.