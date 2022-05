Offerte Amazon: Retro Console NEO GEO Mini con 40 giochi al 41% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Console Retro NEO GEO Mini con 40 giochi. Lo sconto segnalato è di 61.12€, ovvero del 41%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per la Console Retro NEO GEO Mini con 40 giochi è 149.99€. Il prezzo effettivo, lo scorso anno, era molto più basso. Da marzo, però, il prezzo di questo oggetto da collezione è salito. Il prezzo odierno non è più basso rispetto ai migliori prezzi del 2021, ma si tratta del migliore degli ultimi mesi. Se siete interessati al prodotto, potreste considerare l'idea di acquistarlo ora prima che salga di nuovo di prezzo. A intervalli, inoltre, la Console Retro tende a non essere più disponibile, quindi è meglio accaparrarsela prima che finiscano le unità disponibili.

La Console Retro NEO GEO Mini è larga 108 mm, alta 160 mm e profonda 135 mm. Dispone di joystick integrato, schermo da 3.5 pollici, permette di connettere due pad, cuffie o casse e può riprodurre i giochi su uno schermo più grande. Infine, ecco la lista dei giochi inclusi:

THE KING OF FIGHTERS '95

THE KING OF FIGHTERS '97

THE KING OF FIGHTERS '98

THE KING OF FIGHTERS 2000

THE KING OF FIGHTERS 2002

ART OF FIGHTING

FATAL FURY SPECIAL

REAL BOUT FATAL FURY

GAROU: MARK OF THE WOLVES

SAMURAI SHODOWN Ⅱ

SAMURAI SHODOWN Ⅳ

SAMURAI SHODOWN Ⅴ SPECIAL

THE LAST BLADE 2

WORLD HEROES PERFECT

KIZUNA ENCOUNTER

METALSLUG

METAL SLUG 2

METAL SLUG 3

KING OF THE MONSTERS 2

SHOCK TROOPERS 2ND SQUAD

SENGOKU3

NINJA MASTER'S

TOP PLAYER'S GOLF

SUPER SIDEKICKS

BLAZING STAR

PUZZLED

METAL SLUG X

METAL SLUG 4

METAL SLUG 5

MAGICIAN LORD

KING OF THE MONSTERS

BLUE'S JOURNEY

SHOCK TROOPERS

ROBO ARMY

CROSSED SWORDS

MUTATION NATION

3 COUNT BOUT

LAST RESORT

GHOST PILOTS

FOOTBALL FRENZY

