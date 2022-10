GeForce RTX 4080 da 12GB, Nvidia blocca il lancio, per probabile cambio di nome

Nvidia non lancerà più la GeForce RTX 4080 da 12GB insieme a quella da 16GB per un probabile cambio di nome dell'ultimo momento. La compagnia parla di volontà di non creare confusione con due diverse GPU chiamate allo stesso modo e disponibili contemporaneamente. Più probabile però che si tratti di una risposta alle polemiche che indicano la GeForce RTX 4080 da 12GB come una GeForce RTX 4070 sotto falso nome, viste le sue caratteristiche tecniche.

Quindi il 16 novembre 2022 arriverà sul mercato solo il modello da 16GB, che si affiancherà alla GeForce RTX 4090, accolta con grande entusiasmo, nonostante il prezzo stratosferico.Difficile dire come cambierà il nome della GeForce RTX 4080 da 12GB. L'idea più diffusa è che segua la denominazione classica, diventando GeForce RTX 4070. Oppure Nvidia potrebbe aggiungere delle lettere alla fine del nome, facendola diventare GeForce RTX 4080CE, per fare un esempio. Staremo a vedere.