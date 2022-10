Scorn: inXile ha fatto un simpatico filmato per celebrare il lancio del gioco

Scorn è disponibile da oggi e per festeggiare inXile Entertainment ha realizzato in amicizia un simpatico e un po' inquietante video celebrativo, pubblicato su Twitter. Se vi piacciono i film a base di controller fatti con la carne macinata e tubi per annaffiare siete nel posto giusto.

Il video inizia con uno sviluppatore che afferra il controller di Xbox per iniziare a giocare a Scorn. Avviato il gioco, però. il controller si trasforma in carne da cui esce un tubo che finisce nella bocca del malcapitato, prendendo il controllo della sua mente. Dopo il trattamento, l'uomo si alza come se nulla fosse e se ne va, lasciando il controller sul tavolino sotto al televisore. Tutto normale? Non proprio, ma vi lasciamo scoprire da soli il colpo di scena finale.

Per il resto vi ricordiamo che Scorn è disponibile per PC e console Xbox, giocabile anche tramite abbonamento Game Pass. Le prime recensioni sono fortemente divise sul giudizio da assegnargli, tra chi lo considera un piccolo capolavoro e chi proprio no. Solo questo lo rende particolarmente interessante.

Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Scorn.