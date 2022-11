Magic: The Gathering - La Guerra dei Fratelli, quattro mazzi per divertirvi giocando

Di recente vi abbiamo raccontato in occasione dell'uscita di Dominaria Unita, alcuni importanti numeri legati a Magic. Ora però è tempo di tornare a parlare di quello che più appassiona i fan, ovvero le nuove espansioni. Grazie a Wizards of the Coast abbiamo avuto modo di mettere le mani su La Guerra dei Fratelli con qualche giorno di anticipo rispetto alla pubblicazione cartacea che avverrà il 18 novembre e quella virtuale su MTG Arena che avverrà il 15 di novembre. Vi abbiamo già raccontato cosa troverete e cosa dovete aspettarvi nell'espansione in uno speciale dedicato, oggi invece vogliamo consigliarvi 4 mazzi che abbiamo avuto modo di testare in quelle 24 ore di Accesso Anticipato e che ci hanno divertito molto. Scopriamo dunque quattro mazzi consigliati per divertirvi al meglio in Magic The Gathering: La Guerra dei Fratelli.

Selesnya Artifacts Magic: The Gathering - La Guerra dei Fratelli: il mazzo Selesnya Artifacts Partiamo da un Selesnya (mana Bianco e Verde) che sfrutta ovviamente gli artefatti, cuore pulsante dell'espansione. Al centro del mazzo troviamo la carta Planeswalker: Karn, Living Legacy, e le carte Karn's Sylex e Reckoner Bankbuster. 6 istantanei e 26 carte creature completano il roster di un mazzo molto equilibrato che punta ovviamente a creare un circolo vizioso di potenziamenti delle carte e di ottenimento di punti vita molto importante. Essendo molto forte in midrange, chiaramente soffre molto mazzi mono-red estremamente veloci nel caricare l'aggro.

Azorius Mini Robots Magic The Gathering - La Guerra dei Fratelli - Azorius Mini Robots Secondo mazzo molto piccante è un Azorius (mana bianco e blu) legato alle creature artefatto, specialmente i Costrutti e gli Assembly-Worker. Anche in questo caso, Karn è presente nella lista ma ndivide la sua centralità coin Urza, Lord Protector. Molto importanti Urza's Sylex e The Mightstone & Weakstone, oltre alla stregoneria blu One with the Multiverse. Si tratta di un mazzo non particolarmente competitivo, ma molto divertente da utilizzare. Un mazzo che, se graziato dalla mano di partenza giusta, può rendere spettacolari le vittorie con le su innumerevoli creature artefatto.

Kayla Power Power Magic The Gathering - La Guerra dei Fratelli: Kayla Powerstone Qui non parliamo più di un duo di colori bensì di un trittico. Per l'occasione abbiamo scelto un Oros/Dega (Bianco, Rosso e Nero) molto intrigante che nasconde diverse potenzialità. Oltre all'onnipresente Karn, il mazzo ruota attorno a Kayla Bin-Kroog e alla creazione di moltissimi token Powerstone. Per farlo fondamentale sarà la carta Powerstone Engineer che permette di crearli alla sua morte. Un mazzo complesso, sicuramente poco incline ad essere usato da novizi di Magic, ma molto divertente da utilizzare.