Magic: The Gathering - Dominaria Unita, il ritorno di un grande classico

Durante aver svelato i piani per la fine del 2022 e l'inizio del 2023 di Wizards of the Coast, vi abbiamo raccontato di come stia per arrivare un evento molto importante per Magic The Gathering. Il ritorno a Dominaria, infatti, riporta la narrazione su toni più epici, dato che gli eventi che arriveranno scuoteranno le fondamenta dell'Universo di Magic.

Cogliendo l'occasione dell'uscita di Dominaria Unita, e del ritorno della serie in un piano così importante per la storia di Magic, ci vogliamo fermare per sottolineare alcuni traguardi numerici raggiunti negli anni da Wizards of the Coast.