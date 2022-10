Minecraft: un nuovo gioco spin-off è in sviluppo, ancora da annunciare, per Jez Corden

Potrebbe esserci un altro Minecraft in sviluppo, un nuovo gioco spin-off ancora non annunciato ma destinato ad ampliare ulteriormente il già articolato universo del titolo Mojang, secondo quanto riferito dal giornalista di Windows Central Jez Corden, sempre piuttosto ben informato per quanto riguarda Microsoft e Xbox.

Secondo quanto riferito da Corden nel podcast The Xbox Two, ci sarebbe un altro gioco della serie Minecraft in sviluppo, che andrebbe dunque ad affiancarsi a Minecraft Dungeons e al recente Minecraft Legends, ma scollegato da entrambi, dunque un progetto completamente diverso ma legato comunque all'universo generale del titolo Mojang.

Non ci sono però altri dettagli, o almeno non sono stati diffusi dal giornalista, né sul genere di appartenenza del gioco né sul team coinvolto, considerando che nella maggior parte dei casi questi progetti emergono da collaborazione di Mojang con altri studi.

È possibile che qualcosa possa emergere durante il Minecraft Live, l'evento annuale dedicato all'universo del gioco in questione, che si terrà il 15 ottobre 2022, dunque questa settimana.

Minecraft Legends è il nuovo spin-off in stile strategico

Tuttavia, considerando che Minecraft Legends è stato annunciato da poco tempo, potrebbe non essere molto probabile l'annuncio di un altro gioco a così poca distanza, inoltre il progetto sarebbe ancora in una fase molto preliminare della lavorazione.

Nel frattempo, abbiamo visto nei giorni scorsi un trailer sui mob, tra creeper e altre creature note e inedite di Minecraft Legends, che mette in scena uno strategico in tempo reale nel mondo di Minecraft.