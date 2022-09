Minecraft Legends: un trailer sui mob, tra creeper e altre creature note e inedite

Minecraft Legends torna a mostrarsi in un nuovo trailer incentrato sui mob, ovvero le creature che possono trovarsi all'interno del gioco, tra creeper e varie facce note e altre inedite, con le quali ci troveremo ad avere a che fare in questo particolare strategico.

Al contrario di quanto accade solitamente nel gioco originale, in Minecraft Legends i mob potranno essere dalla nostra parte: questo significa che potremo arruolare creeper, golem, scheletri e altre creature per combattere per noi contro i nemici.

Il video entra molto nel dettaglio sull'argomento in questione, illustrando diversi aspetti di Minecraft Legends e dei suoi mob: si parla delle creature già note nel mondo di Minecraft e più nello specifico di creeper, zombie, varie tipologie di golem e altri, oltre all'uso di cappelli e altri elementi per l'equipaggiamento dei combattenti.

Viene inoltre illustrato il sistema gerarchico tra le unità e alcuni fondamenti della struttura strategica di Minecraft Legends. Presentato nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase di giugno scorso, il gioco è previsto arrivare nel 2023 su PC e console, ancora senza una data d'uscita precisa.

Sviluppato da Blackbird Interactive in collaborazione con Mojang, Minecraft Legends è il primo strategico incentrato sul gioco in questione, proseguendo nelle digressioni che sono state avviate dal team a partire con Minecraft Dungeons.