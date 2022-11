Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: primi dettagli sul Battle Pass, non sarà lineare

Grazie a un video pubblicato in anticipo dai profili social di Call of Duty per Australia e Nuova Zelanda, sono emersi i primi dettagli sul Battle Pass della Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, dai quali apprendiamo che non offrirà una progressione lineare a livelli, ma piuttosto un approccio a mo' di mappa con i giocatori che possono scegliere quali ricompense sbloccare e in quale ordine.

Il filmato è stato rimosso poco dopo la pubblicazione, ma non abbastanza in fretta, in quanto è stato ricaricato sui social subito dopo. Potrete guardarlo grazie al tweet di Charlie Intel qui sotto.

Come possiamo vedere, invece della classica progressione a livelli, il Battle Pass di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 sarà strutturato come una sorta di "mappa di battaglia". I giocatori possono scegliere di volta in volta quale settore della mappa sbloccare, ognuno dei quali mette in palio 5 ricompense. Una volta ottenute tutte sarà possibile passare al settore successivo.

A prescindere dall'ordine scelto nell'arco della Stagione è possibile sbloccare tutti i settori e le relative ricompense, ci sono anche dei bonus per chi riuscirà a farlo. La differenza dunque con la vecchia formula è che ora i giocatori possono scegliere a quali premi dare la priorità.

Il Battle Pass della Stagione 1 di Call of Duty: Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 permetterà di ottenere oltre 100 ricompense, che includono Operatori, schemi per le armi e fino a 1.400 Call of Duty Points, la valuta premium.

La Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 aprirà i battenti domani, 16 novembre. Da ieri è disponibile il preload della nuova versione del Battle Royale mentre poche ore fa sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati.