Call of Duty Warzone 2.0: i requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC

Tramite la pagina Steam di Call of Duty: Warzone 2.0 sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC del battle royale free-to-play di Activision Blizzard. Sono praticamente identici a quelli di Call of Duty: Modern Warfare 2, dunque se riuscite a far girare l'ultimo esponente della serie realizzato da Infinity Ward con la vostra configurazione non dovreste avere problemi di sorta con Warzone 2.0.

Di seguito trovate l'elenco dei requisiti hardware minimi e consigliati di Warzone 2.0:

Requisiti Minimi

Descrizione : specifiche necessarie per giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2.

: specifiche necessarie per giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2. Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit CPU : i3-6100 / i5-2500K o Ryzen 3 1200

: i3-6100 / i5-2500K o Ryzen 3 1200 Memoria : 8GB di RAM

: 8GB di RAM GPU : GTX 960 o RX 470, sistema compatibile con DirectX 12.0

: GTX 960 o RX 470, sistema compatibile con DirectX 12.0 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di Archiviazione: 125GB

Raccomandati

Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit CPU : i5-6600k / i7-4770 o Ryzen 5 1400

: i5-6600k / i7-4770 o Ryzen 5 1400 Memoria : 12GB di RAM

: 12GB di RAM GPU : GTX 1060 o RX 580, sistema compatibile con DirectX 12.0

: GTX 1060 o RX 580, sistema compatibile con DirectX 12.0 DirectX : Versine 12

: Versine 12 Spazio di Archiviazione: 125GB

Call of Duty: Warzone 2.0, un artwork ufficiale

Considerando che i requisiti sono identici a quelli di Modern Warfare 2, supponiamo che quelli raccomandati permetteranno di giocare a 60 fps con risoluzione 1080p e tutte le impostazioni grafiche settate su alto. Allo stesso modo è probabile che per giocare a 120/144 fps sarà necessaria una GPU RTX 3060Ti o RX5700, mentre per il 4K (con fps elevati) la RTX 3080 o la RX 6800XT sono le scelte più indicate, senza scomodare le schede video di nuova generazione AMD e Nvidia.

I server di Call of Duty: Warzone 2.0 apriranno i battenti su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC alle 19:00 italiane di domani, mercoledì 16 novembre 2022. Il preload è già disponibile da ieri sera e vi consigliamo di approfittarne, viste le dimensioni generose del gioco, non solo su PC ma anche su console.