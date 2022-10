Call of Duty: Modern Warfare 2, requisiti di sistema completi svelati, dai minimi a 4K e fps elevati

Infinity Ward ha svelato i requisiti di sistema completi di Call of Duty: Modern Warfare 2 per PC, da quelli minimi a quelli per giocare alla risoluzione 4K con settaggi Ultra e framerate elevato, che abbiamo riportato di seguito.

Requisiti Minimi

Descrizione : specifiche necessarie per giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2.

: specifiche necessarie per giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2. Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit CPU : i3-6100 / i5-2500K o Ryzen 3 1200

: i3-6100 / i5-2500K o Ryzen 3 1200 Memoria : 8GB di RAM

: 8GB di RAM Spazio di Archiviazione : 72GB al lancio

: 72GB al lancio Hi-rez asset cache : fino a 32GB

: fino a 32GB GPU : GTX 960 o RX 470

: GTX 960 o RX 470 VRAM : 2GB

: 2GB Driver: Nvidia 516.59 o AMD: 22.9.1

Raccomandati

Descrizione : Specifiche raccomandate per giocare a 60 fps nella maggior parte delle situazioni con tutte le opzioni impostate su Alto.

: Specifiche raccomandate per giocare a 60 fps nella maggior parte delle situazioni con tutte le opzioni impostate su Alto. Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit CPU : i5-6600k / i7-4770 o Ryzen 5 1400

: i5-6600k / i7-4770 o Ryzen 5 1400 Memoria : 12GB di RAM

: 12GB di RAM Spazio di Archiviazione : 72 GB al lancio

: 72 GB al lancio Hi-rez asset cache : fino a 32GB

: fino a 32GB GPU : GTX 1060 o RX 580

: GTX 1060 o RX 580 VRAM : 4GB

: 4GB Driver: Nvidia 516.59 o AMD: 22.9.1

Competitivi

Descrizione : Specifiche competitive per giocare con fps alti con un monitor con elevato refresh rate.

: Specifiche competitive per giocare con fps alti con un monitor con elevato refresh rate. Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit CPU : i7-8700k o Ryzen 7 1800x

: i7-8700k o Ryzen 7 1800x Memoria : 16GB di RAM

: 16GB di RAM Spazio di Archiviazione : 72GB al lancio

: 72GB al lancio Hi-rez asset cache : fino a 32GB

: fino a 32GB GPU : RTX 3060Ti o RX 5700

: RTX 3060Ti o RX 5700 VRAM : 8GB

: 8GB Driver: Nvidia 516.59 o AMD: 22.9.1

Ultra

Descrizione : Le specifiche per far girare il gioco con fps elevati alla risoluzione 4K

: Le specifiche per far girare il gioco con fps elevati alla risoluzione 4K Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit CPU : i9-990k o Ryzen 9 3900x

: i9-990k o Ryzen 9 3900x Memoria : 16GB

: 16GB Spazio di Archiviazione : 72GB al lancio

: 72GB al lancio Hi-rez asset cache : fino a 64GB

: fino a 64GB GPU : RTX 3080 o RX 6800XT

: RTX 3080 o RX 6800XT VRAM : 10GB

: 10GB Driver: Nvidia 516.59 o AMD: 22.9.1

Call of Duty: Modern Warfare 2, un'immagine ufficiale

Come possiamo vedere parliamo di requisiti piuttosto abbordabili, specialmente per quanto riguarda i minimi e i requisiti per giocare a 60 fps. Ovviamente per i giocatori più esigenti o competitivi che preferiscono un framerate elevato o giocare in 4K saranno necessarie configurazioni ben più performanti.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre, anche per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Di recente Activision Blizzard ha confermato che il numero di telefono sarà obbligatorio solo per la versione PC dello sparatutto.