GTA: Rockstar Games rifiutò di avere Eminem come protagonista del film

Rockstar Games si rifiutò di avere il rapper Eminem come protagonista di un film di GTA, che sarebbe stato diretto da Tony Scott, il regista di Top Gun (tra i tanti suoi film). La notizia è trapelata da un'intervista fatta a Kirk Ewing, agente della star e fondatore dell'applicazione Veemee, che ne parlò con Sam Houser, ex capo di Rockstar Games.

Una foto di Eminem

Ewing ha raccontato l'aneddoto durante una puntata del podcast Grandest Game di Bugzy Malone, spiegando: "Vista la relazione che avevo con Rockstar e con Sam, una notte lo raggiunsi nella sua stanza d'hotel, dove sapevo che sarebbe stato per un po' di tempo, e parlammo fino a tarda notte della possibilità di fare un film.

"Era subito dopo Grand Theft Auto 3. Pensavo che fosse ancora qualcosa che frullava in testa a Sam e che avrebbe voluto fare."

"Ricordo di aver risposto a una chiamata alle 4 del mattino da uno dei produttori di Los Angeles, che aveva un'offerta per un film. Mi disse: 'Kirk, abbiamo Eminem come protagonista per un film di Tony Scott, cinque milioni sull'unghia, sei interessato?"

"Telefonai a Sam e gli dissi: 'Questa devi proprio sentirla. Vogliono Eminem in un film di Grand Theft Auto, con Tony Scott alla regia.' Mi rispose: 'Non siamo interessati'."

"A quel punto, non si parlò più di fare un film, perché aveva capito che il loro franchise era più grande di qualsiasi film fattibile all'epoca."

Le voci su di un film di GTA sono state molteplici nel corso degli anni, ma non si sono mai concretizzate in nulla. Nel 2015 uscì The Gamechangers, un film sulla creazione di GTA, con Daniel Radcliffe nei panni di Sam Houser. Take-Two provò a bloccarne la produzione facendo causa alla BBC per violazione di copyright, ma non ebbe successo.