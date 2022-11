PS3 è stata una delusione per il director di Dragon's Dogma e Devil May Cry

In una nuovo video pubblicato da Bokeh Game Studio (attualmente al lavoro su Slitterhead), possiamo vedere Hideaki Itsuno di Capcom parlare con Keiichiro Toyama, il direttore creativo di Bokeh e in passato creatore di Silent Hill. Tra i vari argomenti è stata anche toccata PS3 e Itsuno, director di Dragon's Dogma e della maggior parte dei giochi di Devil May Cry, ha dichiarato che l'hardware della PlayStation 3 ha fatto sentire gli sviluppatori "molto delusi".

Inizialmente, parlando dei "trucchi" che gli sviluppatori di Capcom hanno sfruttato per migliorare la grafica dei giochi per PS1 e PS2 entro i limiti delle console, Itusno ha ricordato: "Si trattava di imparare tutte le specifiche dell'hardware. Con PlayStation e PlayStation 2 era strano poter lavorare con così tanti strati semitrasparenti. Potevamo semplicemente accumularli per creare effetti visivi. Al contrario, non potevamo farlo da PlayStation 3 in poi. Tutti hanno faticato in quella generazione. Ci siamo sentiti davvero delusi".

Itsuno ha spiegato di aver notato una reale differenza tra lo sviluppo di Devil May Cry 3 su PS2 e Devil May Cry 4 su PS3, entrambi da lui diretti: "Per me il cambiamento è avvenuto proprio tra Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4. Ci è stato detto che non potevamo nemmeno replicare quello che avevamo fatto prima. Per cinque anni, tutto ciò che avevamo fatto era stato lavorare con livelli semitrasparenti per rendere i giochi più belli su PlayStation 2. Una volta su PlayStation 3, non potevamo nemmeno pensare a quella tecnica. Penso che [gli sviluppatori] di tutto il mondo abbiano avuto difficoltà".

Ricordiamo che Itsuno sta dirigendo il sequel di Dragon's Dogma, confermato a giugno durante una presentazione in streaming del 10° anniversario del gioco originale.

Bokeh Game Studio, come detto, lavora invece a Slitterhead, un nuovo gioco horror.