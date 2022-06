Dragon's Dogma 2: cosa aspettarsi da questo atteso seguito dopo l'annuncio ufficiale.

Peccato che non sia arrivato altro assieme all'annuncio: zero trailer e zero artwork, con un bel contorno di vuoto assoluto. Quest'oggi, quindi, cerchiamo noi di recuperare terreno, spiegandovi cosa aspettarsi da questo atteso seguito di Dragon's Dogma 2 . E magari, perché no, tenteremo pure di fare delle previsioni, basandoci su alcuni rumor realistici riguardanti lo sviluppo del gioco.

Lo stesso video celebrativo di stanotte per un po' ha fatto perdere le speranze: fino all'ultimo è sembrato effettivamente un mini documentario sulla produzione del primo Dragon's Dogma , peraltro ben attento a tralasciare alcune delle informazioni più sugose sull'epopea di quel gioco (le difficoltà per portarlo a termine furono molte e portarono a tagli contenutistici significativi durante la produzione). In un momento di grande pietà umana, però, Itsuno e i suoi collaboratori (tra cui Daigo Ikeno, artista eccezionale e tra i più influenti nel gaming) hanno finalmente capitolato, confermando lo sviluppo di Dragon's Dogma II con un trittico di t-shirt nuove fiammanti. Il gioco esiste, i leak erano veri e i fan dell'originale possono finalmente dormire sogni tranquilli.

Dopo il teatrino del Capcom Showcase avevamo quasi perso le speranze. Tutti si aspettavano che Hideaki Itsuno , tra i più prolifici e abili director della casa giapponese, sarebbe comparso durante l'evento per presentare il vociferato seguito di Dragon's Dogma, dunque quando ha effettivamente fatto capolino l'hype è rapidamente schizzato alle stelle. E invece il buon Itsuno ha salutato, annunciato che ci sarebbe stato un video celebrativo e poi se ne è andato come nulla fosse, lasciando spazio ad altri giochi.

Un GDR fatto da artisti dell'azione

Dragon's Dogma: il primo gioco aveva varie magagne, ma il combattimento era una bomba

Come accennato prima, Dragon's Dogma fu un progetto tormentato, nato da un periodo tumultuoso della gestione Capcom. Le ambizioni di Itsuno e dei suoi erano notevoli e molte delle idee originali per il gioco non trovarono spazio in una produzione le cui tempistiche e risorse non erano sufficienti per portare a termine in toto ciò che gli sviluppatori desideravano creare.

Eppure, vuoi per l'esperienza dei coinvolti, vuoi per le ottime idee fondamentali del progetto, questo curioso GDR action è diventato un piccolo cult, tanto da meritarsi un sostanzioso DLC chiamato Dark Arisen e venir considerato oggi tra i giochi più sottovalutati in circolazione da una discreta schiera di fan. Il motivo principale? Beh, Dragon's Dogma era un vero GDR open world, con un sistema di combattimento notevolissimo, una gran varietà di classi e abilità e una narrativa molto più ispirata di quanto la sua gestione in-game lasciasse intendere. Qualità, queste, talmente notevoli da oscurare in parte i marcati difetti della versione "vanilla".

E i difetti c'erano eccome: un'esplorazione piagata dalla mancanza di viaggi veloci e cavalcature, tediose quest secondarie (quelle di scorta le peggiori in assoluto) e un mondo creato un po' troppo "di corsa" per poter supportare l'idea di "spettacolare avventura fantasy" che Itsuno e la sua combriccola avevano in mente. Forse è proprio per questo che, con l'espansione chiamata Dark Arisen, il team decise di concentrarsi sugli aspetti meglio riusciti, mettendo in campo un grosso dungeon basato su spettacolari boss fight e incontri più impegnativi, per lasciare da parte la struttura aperta del concept iniziale.

Il risultato finale? A oggi un gioco molto amato dagli speedrunner e dagli amanti del minmaxing delle classi e del combattimento spettacolare, che dà ancora una discreta lezione alla maggior parte degli esponenti del genere in vari aspetti, e introduce concept a dir poco interessanti come le Pedine e la scalata dei mostri in battaglia. Se la casa giapponese all'epoca non avesse avuto tutte quelle problematiche, ci saremmo probabilmente trovati tra le mani un capolavoro.

Dragon's Dogma: quello dei Pawn è un sistema brillante, ma può venir evoluto in molti modi

La Capcom odierna, però, è una realtà ben diversa e visti gli ultimi exploit ci sembra sempre più vicina ai suoi antichi fasti. Ora quindi abbiamo un progetto capeggiato da alcuni dei nomi più illustri in circolazione, con indubbiamente più tempo e risorse a disposizione e una miriade d'idee nel calderone (si vocifera che Itsuno stesse pensando a un seguito di Dragon's Dogma da ben prima dello sviluppo di Devil May Cry 5, per dire). Il potenziale è quindi enorme, ed è seriamente il caso di analizzare le possibili evoluzioni che potrebbero venir messe in campo in questo capitolo.