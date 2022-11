Xbox Game Pass, novembre 2022: i primi giochi del mese per gli abbonati

Il novembre 2022 di Xbox Game Pass parte davvero col piede giusto, regalando una prima ondata di giochi agli abbonati veramente di grande interesse, come esaminiamo con la consueta panoramica. Manca, anche in questo caso, il super titolone che attira le masse furenti, ma ci troviamo di fronte a una selezione di giochi che dimostra, ancora una volta, come il catalogo di Game Pass si riveli spesso e volentieri un insieme sorprendentemente curato di titoli, provenienti da produzioni di vario calibro. E così ci troviamo di fronte, nel giro di una manciata di giorni, a Return to Monkey Island, Vampire Survivors, Pentiment e Somerville, tanto per dare un'idea della situazione complicata in cui si troverà il vostro backlog già verso metà novembre. Diamo dunque un'occhiata ai primi giochi in arrivo a novembre 2022 nel catalogo di Xbox Game Pass.

The Legend of Tianding - Console, PC e Cloud, 1 novembre The Legend of Tianding, un'immagine del gioco con scena d'intermezzo Un action in stile picchiaduro a scorrimento in 2D ambientato nella Taiwan coloniale all'inizio del XX secolo è di per sé già una premessa molto particolare e ricca di fascino, ma il bello è che The Legend of Tianding mantiene anche fede alle aspettative. Il gioco mette in scena le avventure dell'eroe taiwanese Liao Tianding per le strade di una Taiwan che mischia ancora gli elementi storici più classici agli influssi giapponesi e occidentali, in un misto veramente particolare ed esotico. Dal punto di vista del gameplay, inoltre, si sostiene ottimamente grazie a un'azione fluida e veloce, con scontri spettacolari e una notevole varietà di situazioni, il tutto rappresentato con uno stile da fumetto vintage che si adatta perfettamente alla struttura ludica. Se anche questo mese siete alla ricerca di qualcosa di particolare nel Game Pass, lo trovate qui.

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season - PC, 1 novembre The Walking Dead: A New Frontier, i due nuovi protagonisti della storia Prosegue il percorso della lunga serie di The Walking Dead all'interno del catalogo PC Game Pass con A New Frontier, che mette in scena gli eventi di Javier, un giovane sopravvissuto intenzionato a ritrovare la propria famiglia scomparsa. Ad affiancarlo c'è una ragazza che avrà poi una notevole importanza nello svolgimento degli eventi: Clementine, il cui destino si intreccerà in maniera rilevante a quello di Javier. Si tratta, sostanzialmente, della terza stagione della serie videoludica Telltale, che consente di trasferire i salvataggi dalle precedenti in modo da avere già alcune impostazioni applicate in base alle scelte effettuate in precedenza. Nonostante la struttura sostanzialmente uguale alle prime due stagioni, The Walking Dead: A New Frontier si distingue comunque per la solita qualità nella scrittura e per la bella costruzione dei personaggi del cast, dunque è un altro titolo da giocare per ripercorrere tutta la serie.

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season - PC, 1 novembre The Walking Dead: Michonne, la protagonista in azione durante una scena Altro elemento importante nell'ampio affresco di The Walking Dead, la mini-serie dedicata a Michonne è un frammento piccolo ma particolarmente interessante dell'intera storia, considerando anche il carisma che caratterizza il personaggio in questione. Si tratta di tre soli episodi, tutti incentrati su Michonne: la struttura di gioco rimane la stessa delle stagioni precedenti, ovvero un'avventura grafica narrativa con scelte che consentono di influenzare il corso degli eventi, ma in questo caso cambia il cast e varia in maniera netta anche l'ambientazione. Mentre le serie precedenti si svolgevano soprattutto in Georgia, The Walking Dead: Michonne ci porta sulla costa orientale degli Stati Uniti, fornendo dunque un'altra prospettiva ugualmente post-apocalittica, ma con una variazione di scenografie interessante.

Ghost Song - Console, PC e Cloud, 3 novembre Ghost Song, uno screenshot che mostra una delle caverne da esplorare Non poteva mancare anche un metroidvania in questa prima infornata novembrina così ricca di giochi indie e dotati di tagli molto peculiari. Ghost Song si occupa di rappresentare il celebre genere ibrido con un'avventura dall'ambientazione fantascientifica piuttosto classica, ma rappresentata con un notevole stile: sulla desolata luna di Lorian, una Deadsuit si risveglia dopo un lungo sonno, intenzionata ad esplorare i meandri del pianeta alla ricerca di risposte e soluzioni per l'inquietante mistero che si cela sotto la sua superficie. Il gioco di Old Moon presenta le caratteristiche standard del metroidvania con la rappresentazione 2D a scorrimento - in questo caso dotata anche di un fascino particolare dato dall'accurato stile grafico - e diverse ambientazioni da esplorare sfruttando le abilità che progressivamente si sbloccano per il protagonista.

Return to Monkey Island - Console, PC e Cloud, 8 novembre Return to Monkey Island ci riporta anche in luoghi storici come Melee Island Arriviamo a uno dei giochi in assoluto più importanti di questa mandata di Xbox Game Pass, con il lancio direttamente nel catalogo su abbonamento di Return to Monkey Island, dopo l'uscita in esclusiva temporale su Nintendo Switch e PC. Ron Gilbert e Dave Grossman, ovvero i due autori principali dell'originale, sono tornati in azione dopo trent'anni sulla serie che ha reso celebri le avventure grafiche LucasArts in tutto il mondo e si tratta di un ritorno in grande stile. Gli autori dimostrano ancora una freschezza disarmante nella scrittura, fra dialoghi brillanti e soluzioni narrative in grado di tenerci incollati allo schermo, oltre ovviamente al supporto di enigmi ben congegnati per un rilancio dell'adventure classico punta e clicca veramente in grandissimo stile. Non c'è molto da aggiungere se non il fatto che Return to Monkey Island rappresenta il ritorno di un vero e proprio mito, avvenuto davvero nel migliore dei modi.

Vampire Survivors - Console, 10 novembre Vampire Survivors, uno screenshot che mostra l'enorme quantità di nemici con cui abbiamo a che fare Partito come qualcosa a metà tra uno scherzo e un progetto amatoriale, Vampire Survivors è diventato una vera e propria hit su Steam, come nelle migliori favole dell'industria videoludica, arrivando addirittura all'interno del Game Pass. Per capire di cosa si tratti vi rimandiamo alla nostra recensione che lo spiega in maniera molto precisa, ma è sostanzialmente una droga: il loop del gameplay è semplice come quello dei roguelike classici, ma c'è qualcosa di totalmente irresistibile nel modo in cui si sviluppa, con il protagonista che nel volgere di breve tempo si trasforma sempre più in una macchina distruttiva di massa e una quantità folle di nemici che affollano lo schermo in situazioni impossibili. Il piccolo gioco creato dal solo poncle (al secolo Luca Galante) è diventato un culto, a cui vi invitiamo ad unirvi senza pensieri a suon di Pummarole, Gatti Amari e Poe Ratchi.

Pentiment - Console, PC e Cloud, 15 novembre Lo stile inconfondibile di Pentiment Il titolo forse più atteso di questa prima mandata di novembre è Pentiment, che si porta dietro una notevole aspettativa nonostante siamo tutti ben consci delle dimensioni (volutamente) limitate di questa produzione Obsidian. Forse proprio per questo suo spirito indie è così atteso, in effetti: l'idea di un progetto di passione portato avanti da Josh Sawyer e pochi altri collaboratori, spinti dalla voglia di realizzare un'idea covata a lungo e finalmente attuabile senza tanti patemi d'animo e con tutta la libertà creativa possibile, è decisamente allettante per tutti i giocatori che abbiano un minimo interesse nel genere avventura. L'ambientazione medievale e l'impostazione investigativa, poi, rappresentano sicuramente degli elementi di interesse notevoli, che compongono il quadro di un gioco che si piazza già tra i più interessanti di quest'ultima fase del 2022. Attendiamo dunque Pentiment con una certa trepidazione.