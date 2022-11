Final Fantasy 16: confermati Moguri, Chocobo e alcuni mostri classici della serie

Final Fantasy 16 presenterà toni più seri e tenebrosi rispetto ai precedenti capitoli, ma non mancheranno comunque alcuni elementi classici della serie Square Enix, come i Moguri e i Chocobo, irrinunciabili per molti fan della serie.

Lo ha confermato Kazutoyo Maehiro in un'intervista con IGN. Alla domanda se vedremo alcune delle icone della storia della serie in Final Fantasy 16, come Moguri e i Kyactus, il creative director ha spiegato che i fan possono aspettarsi la presenza di alcuni elementi, mostri e termini classici della serie.

"I Chocobo e i Moguri appariranno in Final Fantasy 16. Ognuno di loro avrà il proprio ruolo, saranno legati a determinate funzionalità e parti del gioco", ha detto Maehiro. "Ci sono tanti altri elementi comuni, inclusi mostri come i Piros e i Molboro, nonché parte della terminologia."

Clive, il protagonista di Final Fantasy 16

Il creative director precisa tuttavia che Final Fantasy 16 ha toni più seri dei precedenti capitoli e per questo motivo non tutti gli elementi classici della serie appariranno nel gioco, perlomeno non direttamente. Maehiro ha infatti promesso la presenza di easter egg e omaggi vari per la gioia dei fan di vecchia data.

"Il mondo di Final Fantasy 16 ha toni piuttosto seri, quindi non abbiamo incluso cose eccessivamente comiche o che non si adattano perfettamente in questo ecosistema", ha aggiunto Mehiro. "Questo non riguarda l'esperienza di gioco, ma abbiamo anche incluso un discreto numero di omaggi ai precedenti giochi Square Enix nei nomi, ecc. Questi sono proprio come gli easter egg, se li conosci ti strapperanno un sorriso."

Dalla stessa intervista abbiamo appreso anche che Final Fantasy 16 presenterà numerose attività secondarie con sottotrame che esploreranno la lore di Valisthea.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 arriverà nei negozi durante l'estate del 2023, in esclusiva per PS5. Non è ancora nota la data di uscita precisa, ma verrà annunciata entro la fine dell'anno, dato che lo sviluppo è completo al 95%.