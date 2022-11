God of War Ragnarok: la Patch 1.03 del D1 risolve problemi di performance, bug e crash

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di God of War Ragnarok per PS5 e PS4. Nel mentre i giocatori aspettano trepidanti di poter impersonare nuovamente Kratos, sono stati rivelati da Sony Santa Monica i dettagli sulla Patch 1.03, ovvero l'aggiornamento disponibile per il download al lancio per chi acquista una versione retail, mentre è già incluso nel preload delle copie digitali. L'update risolve alcuni problemi legati alle performance, bug e crash.

Di seguito le note ufficiali della Patch 1.03 di God of War: Ragnarok condivise da MP1St, sulla base delle indicazioni degli sviluppatori, tradotte:

Risolti alcuni rari casi in cui l'applicazione andava in crash.

Risolti diversi bug per alcune funzioni di accessibilità.

Risolti alcuni problemi di performance.

Ottimizzazione aggiuntiva, inclusi combattimenti, progressione, economia, esplorazione, fotocamera e narrativa.

Ottimizzazione aggiuntiva per il feedback tattile del Dualsense.

God of War Ragnarok, Kratos si scaglia su un nemico

Parliamo dunque di un aggiornamento standard, che risolve le classiche imperfezioni di un gioco prima del suo debutto ufficiale nei negozi. In ogni caso è consigliato scaricare e installare la Patch 1.03 prima di iniziare l'avventura per godere della migliore esperienza possibile.

God of War: Ragnarok sarà disponibile a partire da mercoledì 9 novembre 2022. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione della nuova epopea di Kratos e Atreus. Inoltre abbiamo realizzato un video che mette a confronto le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro del gioco.