Persona 5 Royal: un video confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4 e One

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta la versioni PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch di Persona 5 Royal. Il JRPG di Atlus ha già diversi anni sulle spalle, ma ciò nonostante stando alle analisi dello YouTuber ci sono delle differenze sostanziali in termini di performance e risoluzione da tenere in considerazione se ancora siete indecisi su quale piattaforma giocarlo.

Nello specifico, ecco risoluzione e framerate di Persona 5 su tutte le console:

Nintendo Switch : 900p e 30 fps in modalità docked, 720p e 30 fps in modalità portatile (810p docked e 540p portatile secondo Digital Foundry)

: 900p e 30 fps in modalità docked, 720p e 30 fps in modalità portatile (810p docked e 540p portatile secondo Digital Foundry) PS4 : 1080p e 30 fps

: 1080p e 30 fps PS4 Pro : 2160p e 30 fps

: 2160p e 30 fps Xbox One : 900p e 30 fps

: 900p e 30 fps Xbox One X : 2160p e 30 fps

: 2160p e 30 fps Xbox Series S : 1080p e 60 fps

: 1080p e 60 fps Xbox Series X : 2160p e 60 fps

: 2160p e 60 fps PS5: 2160p e 60 fps

Come possiamo notare le versioni console migliori di Persona 5 Royal sono chiaramente quelle PS5 e Xbox Series X, le uniche a raggiungere sia la risoluzione 4K e i 60 fps. Particolare invece la situazione su Xbox Series S e One X: la prima raggiunge i 60 fps ma non va oltre la risoluzione 1080p, mentre la seconda al contrario raggiunge la risoluzione 4K ma presenta un framerate bloccato a 30 fps. Il framerate in generale sembra granitico su tutte le piattaforme in quasi tutte le situazioni.

Nintendo Switch dal canto suo ha il vantaggio di essere una console portatile, una caratteristica che potrebbe renderla la console ideale per giocare a Persona 5 Royal a prescindere da risoluzione e framerate. Un altro aspetto da considerare, se pur slegato dalle performance, è che il gioco è incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

E voi a quale versione state giocando o pensate di giocare in futuro Persona 5 Royal? Fatecelo sapere nei commenti.