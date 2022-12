Need for Speed Unbound, video confronto tra PS5, Xbox Series X e S da Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la sua video analisi di Need for Speed Unbound in cui paragona le versioni PS5, Xbox Series X e S del racing game. Trovate il filmato nel player poco più sotto.

Stando al parere di Oliver Mackenzie, il nuovo racing game di Criterion Games, pur non alzando l'asticella degli standard grafici, è "uno dei migliori giochi di corse dal punto di vista della resa visiva pubblicato di recente". In particolare sono stati apprezzati i passi in avanti fatti con il Frostbite Engine, l'illuminazione globale e la qualità degli asset degli ambienti di gioco, seppur non al livello di Forza Horizon 5. Ci sono anche alcuni piccoli difetti come ad esempio oggetti distruttibili (guardrail, alberi, ecc.) che svaniscono nel nulla quando colpiti.

Need for Speed Unbound ha come target i 60 fps su tutte le console e utilizza una risoluzione dinamica che punta ai 2160p su PS5 e Xbox Series X e ai 1440p su Xbox Series S.

La versione Xbox Series X offre una risoluzione maggiore in media, dato che oscilla tra 2016p e 2160p, di norma mantenendosi proprio sui 2160p, laddove su PS5 invece il range va dai 1800p ai 2160p, assestandosi mediamente sui 1944p. Su Series S invece la risoluzione parte dai 1080p, assestandosi in media sui 1296p.

La risoluzione inferiore tuttavia sembrerebbe avvantaggiare le performance su PS5, che risultano più stabili. Le versioni Xbox invece presentano dei cali di 1 fps frequenti praticamente impercettibili ma anche dei drop più consistenti, portando il framerate a 50 fps nel peggiore dei casi, che si verificano nelle gare più concitate.

Need for Speed Unbound è disponibile su PC e console da venerdì 2 dicembre 2022. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra recensione del racing game di Criterion.