GeForce NOW regala PC Game Pass con un abbonamento da sei mesi

GeForce NOW regala PC Game Pass: la nuova promozione lanciata da NVIDIA permetterà agli utenti che acquistano un abbonamento Ultimate da sei mesi di ricevere gratis tre mesi di PC Game Pass.

Con più di cinquanta giochi in arrivo a novembre, GeForce NOW si conferma una piattaforma streaming in rapida crescita, che con l'aggiornamento 2.0.58 dell'app aggiunge ulteriori funzionalità e vantaggi.

L'update consente infatti la sincronizzazione dei giochi per gli account Xbox PC e gli abbonamenti Ubisoft+: per attivarla non dovrete fare altro che collegare i profili attraverso l'app di GeForce NOW, e i titoli supportati verranno inseriti automaticamente nella libreria.

Non è finita qui: l'aggiornamento aggiunge l'overlay delle statistiche di streaming sui dispositivi Android, il formato di codifica video nell'overlay stesso e include una ricompensa speciale per i giocatori di Guild Wars 2 con la Heroic Edition e i suoi tanti bonus.