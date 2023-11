Turtle Beach Atom, la recensione di un controller per smartphone dal design intelligente

Nella nostra recensione andremo a sviscerare in fondo questo accessorio, cercando di capire come possa elevare l'esperienza del mobile gaming, grazie alle sue caratteristiche tecniche e di design.

Proprio per questo motivo è nata un'intera categoria di prodotti per smartphone tra i quali oggi vogliamo parlarvi del controller Turtle Beach Atom . Si tratta di un dispositivo simile ad un paio di Joy-Con per Nintendo Switch, che si collegano allo smartphone via Bluetooth per aggiungere dei comandi di tutt'altro livello.

I videogiochi su smartphone si stanno diffondendo a macchia d'olio da più di un decennio. Tanti grandi produttori stanno investendo in questo settore, che grazie a processori sempre più all'avanguardia, riesce ad offrire esperienze simili alla controparte console. In fondo lo smartphone è un dispositivo che possiedono miliardi di persone, quindi è anche facile raggiungere tanti nuovi potenziali utenti. Per un certo tipo di esperienze, i controlli touchscreen sono ottimi e anche molto precisi, grazie alle moderne tecnologie multitouch. In altri casi, soprattutto quando si cerca di emulare un'esperienza console o PC, i controlli su schermo faticano a riprodurre la stessa comodità d'interazione.

Questa periferica per smartphone è di fatto costituita da due pezzi distinti , che si connettono tra di loro solamente quando dobbiamo riporli o caricarli. Risulta quindi essenziale collegarli assieme per poter ricaricare entrambi i lati del controller. Nella parte sinistra è presente infatti l'unica porta USB-C. Arrivata alla sua capacità massima, la periferica garantisce ben 20 ore di autonomia . Il controller Turtle Beach Atom però non è in grado di ricaricare lo smartphone mentre lo si sta utilizzando e, nella maggior parte dei casi, impedisce la ricarica dello smartphone stesso, coprendo la sua porta.

Il controller per smartphone Turtle Beach Atom è disponibile in due versioni : una dedicata gli smartphone Android e l'altra a quelli iOS. Nello specifico noi abbiamo provato il modello iOS, che sebbene dalle specifiche risulti compatibile soltanto con gli iPhone 11 o successivi, siamo riusciti ad utilizzarlo anche su un vecchio iPhone 8. Per quanto riguarda invece il modello Android, ci aspettiamo che funzioni esattamente alla stessa maniera, quindi le altre considerazioni fatte in questa recensione dovrebbero rimanere valide.

Design

In questa foto si notano gli adesivi in gomma che servono per alloggiare meglio lo smartphone nel controller Turtle Beach Atom

Turtle Beach ha adottato una soluzione di design particolare per il proprio controller dedicato agli smartphone. Esso è infatti costituito da due parti, che si connettono tra di loro, formando un pezzo unico compatto e facilmente trasportabile. Questo permette al controller di offrire la massima flessibilità in termini di smartphone che possono essere alloggiati tre le due parti. Il "ponte" che collega tipicamente le due parti di questi accessori risulta essere spesso un componente molto fragile, che in questo caso è stato del tutto rimosso. I materiali plastici scelti per la scocca non sono particolarmente pregiati e la loro superficie liscia e opaca pecca un po' sull'attrito con le nostre mani, oltre a non trasmettere una grande sensazione di robustezza. Al contempo però, il controller è particolarmente leggero con soli 189 grammi di peso, il che lo rende molto più leggero di molti smartphone che possono essere alloggiati al suo interno.

La qualità dei pulsanti, compresi il D-pad, le levette analogiche, i dorsali ed i trigger è assolutamente di alto livello, facilmente paragonabile ad un controller delle moderne macchine da gioco. Il paragone più facile in tal senso può essere il Pro Controller di Nintendo Switch, che al di là dei pulsanti leggermente più grandi, presenta caratteristiche molto simili su questo fronte. In particolare ci hanno stupito le levette analogiche asimmetriche, molto precise e reattive. Al contempo però, la pressione verso il basso delle levette non restituisce un feedback preciso. Se avete delle mani particolarmente grandi, il controller Turtle Beach Atom potrebbe comunque risultare leggermente troppo compatto per essere utilizzato comodamente, ma pensiamo che sia stata una scelta ben precisa per offrire un prodotto facilmente trasportabile, alla ricerca di un compromesso bilanciato tra dimensioni e usabilità.

Nella parte sinistra del controller Turtle Beach Atom troviamo una porta USB-C per la ricarica ed un tasto d'accoppiamento Bluetooth

Nella confezione del controller troverete degli spessori adesivi da applicare nell'alloggio per lo smartphone, in modo da posizionarlo correttamente. La presa delle due parti viene regolata con due meccanismi a molla, che trattengono lo smartphone in maniera sufficiente da formare un pezzo unico piuttosto resistente. Nel normale utilizzo quindi non percepirete di tenere in mano tre oggetti distinti, ma la sensazione sarà simile a quella di una console portatile.

Anche in questo senso ci torna utile il paragone con Nintendo Switch e i suoi Joy-Con rimovibili, che non sono poi così lontani da questo controller Turtle Beach Atom. L'unico problema potrebbe essere rappresentato dagli smartphone eccessivamente grandi o con custodie esageratamente ingombranti. Difficilmente può essere usato con alcune tipologie di smartphone pieghevoli ed in generale vi consigliamo di controllare le dimensioni del telefono, prima di acquistare questo accessorio. La caratteristica fondamentale in questo caso è la larghezza, che non deve superare i 10 centimetri.