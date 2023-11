Epic Games Store, i giochi gratis del 16 novembre sono disponibili

A quel punto bisognerà unicamente seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione: i titoli acquisiti entreranno a far parte della vostra libreria personale per sempre , dunque potrete scaricarli e installarli ogni volta che vorrete.

Sono disponibili a partire da ora i giochi gratis riservati agli utenti dell' Epic Games Store per la giornata di oggi, 16 novembre: come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Earthlock e Surviving the Aftermath.

Per salvare questo regno potremo contare su un fantastico gruppo di eroi, ciascuno con le proprie capacità e in grado di sfidare ogni nemico con mosse spettacolari.

Surviving the Aftermath

I disastri naturali di Surviving the Aftermath

In un mondo devastato da una catastrofe, Surviving the Aftermath ci mette alla prova con la sfida di vivere in una situazione in cui le risorse sono scarse e bisogna quindi saperle cercare e utilizzare al meglio, difendendo la nostra popolazione e costruendo rifugi sicuri.

Nel gioco dovremo fondare e amministrare una colonia cercando di farla fiorire, erigere strutture diverse, affrontare i pericoli dei disastri naturali che minacciano la nostra sopravvivenza e assoldare specialisti che possano supportarci in questa missione.