Epic Games Store svela il gioco gratis del 23 novembre

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha svelato anche quale sarà il gioco gratis che verrà messo a disposizione la prossima settimana, ovvero dal 23 novembre 2023 : si tratta di Deliver Us Mars, vediamolo più nel dettaglio.

Deliver Us Mars

Deliver Us Mars, un'immagine del gioco

Seguito del premiato Deliver Us The Moon, Deliver Us Mars è un'avventura fantascientifica molto particolare, che ci porta ad esplorare nuove frontiere in giro per lo spazio, mentre si cerca di recuperare le navi colonia ARCA rubate dal misterioso Outward.

La storia si svolge dieci anni dopo la missione di Fortuna, con l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Ricevuta una misteriosa richiesta di soccorso da Marte, la giovane astronauta Kathy Johanson si unisce alla Zephyr e al suo equipaggio per un'ultima missione: recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward e, con loro, assicurare la sopravvivenza della razza umana.

In Deliver us Mars ci troviamo allora ad esplorare lo spazio a bordo della Zephyr, in un lungo viaggio dalla Terra verso la superficie di Marte. Varie missioni e quest ci portano ad esplorare l'ambiente arido e spietato del pianeta, cercando al contempo anche di scoprire i segreti lasciati dall'Outward, tra enigmi, combattimenti e prove di abilità varie.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Deliver Us Mars, mentre ricordiamo anche i giochi gratis di Epic Games Store disponibili da oggi, 16 novembre 2023.