Annapurna Interactive ha acquisito il 'più grande studio di videogiochi in Sudafrica'

Il publisher Annapurna, specializzato in produzioni indie, ha acquisito quello che viene definito il "più grande e premiato" studio di videogiochi in Sudafrica, ovvero 24 Bit Games, attraverso un'operazione di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Il nome non è in verità molto noto, ma questo è perché si tratta di un team specializzato soprattutto in attività di supporto, ovvero che aiuta altri studi a completare i progetti, più che sviluppare propri titoli dall'inizio alla fine, anche se non mancano anche esempi in questo senso.

Per quanto riguarda i titoli a cui ha preso parte, se ne trovano di notevole calibro, come Cocoon, Neon White, BroForce, Totally Accurate Battle Simulator, Gone Home e vari altri.