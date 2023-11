Fallout 4 e l'update next gen gratis per PS5, Xbox Series X|S e PC: ne parla un ex-Bethesda

È passato ormai un anno dal suo annuncio, ma l'atteso update "next gen" di Fallout 4 per PS5, Xbox Series X|S e PC non si è ancora concretizzato e non si hanno ancora notizie ufficiali al riguardo, dunque accogliamo anche questa piccola informazione da parte di un ex-Bethesda molto in vista.

È stato Pete Hines a parlarne, o meglio a menzionarlo, facendo capire che il progetto sembra essere ancora in vita ma potrebbe non essere molto vicino. L'update next gen di Fallout 4 venne annunciato nell'ottobre del 2022 e il lancio era previsto inizialmente per il 2023 ma, trovandoci ormai quasi alla fine dell'anno, possiamo dire con una certa sicurezza che dev'essere stato posticipato.

Hines ha recentemente lasciato Bethesda poco dopo il lancio di Starfield, con una sorta di "ritiro" dal lavoro anche se non sappiamo se sia destinato a coprire un nuovo ruolo presso un'altra compagnia nel prossimo futuro. In ogni caso, da responsabile delle comunicazioni, è una figura molto nota al pubblico, dunque non stupisce che alcuni utenti si siano rivolti a lui per avere informazioni, nonostante sia ormai fuori da Bethesda.