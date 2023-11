GeForce Now: più di cinquanta giochi in arrivo a novembre 2023

NVIDIA ha annunciato che nel mese di novembre 2023 saranno aggiunti più di cinquanta giochi al servizio in abbonamento di cloud gaming GeForce Now, dei quali quindi questa settimana. Si tratta di giochi quali The Talos Principle 2 o RoboCop: Rogue City, ma anche Soulstice, Endless Dungeon e tanti altri ancora.

Ma bando alle ciance e vediamo cosa possono aspettarsi gli abbonati.