Fortnite OG: riportare il passato nei tempi moderni, tra nostalgia e marketing

Il sogno proibito dei giocatori di vecchia data di Fortnite Battaglia Reale si è finalmente realizzato, e si chiama Fortnite OG. Quante volte avete sentito questa parola magica, nelle partite online, nei video degli streaming, in chat con perfetti sconosciuti mentre cercavate di eliminare il maggior numero di nemici in Rissa a Squadre? "Guarda, chiaramente un giocatore OG", "La vedi? Quella è una skin rarissima, OG", e via dicendo. OG indicava (ed indica) fondamentalmente un giocatore o un oggetto o un'arma di vecchia data, qualcosa che risale "ai bei becchi tempi" (pazienza se si trattasse, spesso, appena di qualche mese prima) e che quindi suscita rispetto e nostalgia. Ecco: adesso siamo tutti OG. Fortnite OG è arrivato come un meteorite... a ciel sereno Perché Fortnite è tornato indietro, o per meglio dire: ha scelto di riportare il passato nei tempi moderni, recuperando di peso una miriade di contenuti dal Capitolo 1, relativamente alle stagioni dalla cinque alla X (insomma, fino alla questione del razzo e al primo, significativo cambio di mappa). Significa che adesso tutto quanto è OG, è tutto "vecchio", e per questo motivo i giocatori di un tempo possono divertirsi con un bel sorrisone stampato sulla faccia, preda del più piacevole dei déjà vu. Ma fino a che punto l'operazione convince? Davvero è tutto rose e fiori? Perché dal 2018, Fortnite è andato avanti. Il mondo, noi siamo andati avanti. E riportare di peso qualcosa che avevamo sepolto nella memoria in piena luce, spesso comporta anche l'accettazione che le cose non fossero in fondo così belle come le ricordavamo: quante volte avete scelto di recuperare un cartone animato della vostra infanzia, solo per chiedervi "come diamine faceva a piacermi?" Che siate inclini alla nostalgia o meno, provate ad immergervi con noi in questo salto nel passato: Fortnite Battaglia Reale è riuscito ancora una volta a sorprendere tutti quanti; e in fondo, ai videogiochi si chiede anche (se non esclusivamente) questo.

La mappa, le adorate Spiagge Snob Carelli e kart da golf tornano alla ribalta in occasione di Fortnite OG Chi scrive ha iniziato a giocare a Fortnite nel corso della Stagione 6, fatto salvo un primo approccio fallimentare nella stagione precedente, in cui era atterrato non si sa bene in quale bosco della mappa, venendo atterrato e massacrato immediatamente. Ma quei primi momenti in cui le cose andavano per il verso giusto e ci si ritrovava online con amici conosciuti anche casualmente di partita in partita sono rimasti impressi nella memoria. In quel periodo, la zona della mappa preferita da chi scrive non erano i celeberrimi Pinnacoli Pendenti, e neppure il Boschetto Bisunto o i Passatempi Pomposi - pure ottime aree in cui atterrare e fortificare una piccola posizione contro i nemici. No, erano le Spiagge Snob. Praticamente una striscia di terra insignificante sul margine sinistro della mappa, con quattro casette (con piscina) in croce. Quasi nessuno atterrava lì: era un'area troppo marginale, povera di loot (cioè di oggetti con cui equipaggiarsi e potenziarsi), circondata dal nulla per un bel po' di chilometri. Eppure la memoria è rimasta legata a quel luogo, nostalgia canaglia. Immaginate dunque atterrare di nuovo alle scomparse e sempre rimpiante Spiagge Snob, come se non fosse il 2023 ma il 2018. Cinque anni sono tanti, e rievocano un intero periodo della propria vita che non esiste più e che non può tornare, lavori diversi, affetti diversi, idee diverse; poi dicono che siano solo videogiochi, e invece sono una parte del proprio mondo, ed è possibile accorgersene solo quando lo si perde, o, come nel caso di Fortnite OG, lo si riscopre. Ma ecco, le Spiagge Snob sono tornate e sono identiche a com'erano in passato, isolate, bruttine... adorabili. Poi però la nostalgia cede il passo alla partita, perché se no si viene eliminati subito, e lì si comincia a intuire che non è proprio tutto come lo ricordavamo.