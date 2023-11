Starfield: giudizio delle recensioni su Steam scende a 'Nella media', il più basso di sempre

Il problema di Starfield

Il dato è rilevante perché le recensioni più recenti sono state scritte da persone che ci hanno giocato per molte ore, a parte alcuni casi eccezionali, contro le prime recensioni che solitamente arrivano dopo pochissime ore, quando non proprio dopo una manciata di minuti.

Cosa lamentano i giocatori? Di base che si tratta di un titolo estenuante in cui molte delle cose che si possono fare sono semplicemente fini a se stesse, come la costruzione delle basi o la raccolta di risorse. Secondo molti, manca un po' di quella magia capace di rendere un'esperienza del genere significativa. Ad esempio in una recensione scritta dopo 147 ore di gioco possiamo leggere che Starfield è un "bicchiere d'acqua calda quando hai davvero sete," un altro giocatore con una quantità simile di ore di gioco ha scritto invece che non si pente di averlo giocato, ma che non ci giocherà quanto sperava.

Una recensione in particolare è saltata agli onori della comunità, perché ha ricevuto una risposta da Bethesda stessa. A scriverla è stato l'utente Square ZerO, che esordisce con: "Quella sensazione dei titoli di Bethesda di poter andare dove si vuole, essere chiunque, fare ciò che si vuole, scegliere con quale fazione stare... è persa;" per poi spiegare lungamente come il più grande gioco di Bethesda sia anche quello in cui sembra che non valga la pena di esplorare e in cui manca il gioco di ruolo, con l'adesione a Constellation che quasi costringe a giocare da buoni l'intera avventura, per non essere sottoposti a continui giudizi morali.

Insomma, secondo la maggior parte delle recensioni più articolate, manca l'agency, in un gioco in cui teoricamente si può fare di tutto, ma niente appare avere davvero un peso.

Bethesda di suo ha riposto di essere dispiaciuta, ma ha ribadito che alcuni dei pianeti di Starfield sono vuoti da design e che quel vuoto non è noioso, perché gli astronauti che andarono sulla Luna e la trovarono vuota sicuramente non si annoiarono. Quindi viene consigliato di creare più personaggi dai background differenti per scoprire tutto ciò che il gioco ha da offrire.

Il sentimento generale è che sarebbe stato meglio un gioco concentrato su pochi pianeti, ma più densi, che su uno smisurato numero di corpi celesti, ma in cui da fare c'è effettivamente poco.