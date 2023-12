Starfield: aggiornamento 1.8.88 disponibile, ecco le novità

Bethesda ha pubblicato l'aggiornamento 1.8.88 per Starfield su Xbox Series X|S e PC, che va a risolvere alcuni dei problemi che attualmente affliggono il gioco, tra cui uno che causa dei crash durante i salvataggi per le versioni console e PC via Microsoft Store.

Le altre magagne risolte riguardano un errore relativo agli espositori per le armi negli avamposti e un curioso bug relativo alle rocce, che talvolta decidevano di attaccarsi alla nave spaziale del giocatore e accompagnarlo durante i suoi viaggi.

Per quanto riguarda il problema dei crash su Xbox e PC via Microsoft Store a quanto pare si verifica in lunghe sessioni di gioco in cui non si è ancora passati per l'Unità, il che ricorda il bug a mo' di bomba a orologeria che aumenta i crash dell'applicazione più si va avanti nell'avventura che vi abbiamo segnalato in una precedente notizia, anche se non abbiamo la certezza che sia proprio lo stesso problema.