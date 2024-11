Microsoft Flight Simulator 2024 è il tripla A con la valutazione peggiore di sempre su Steam

Microsoft Flight Simulator 2024 è stato accolto decisamente male su Steam . Il motivo? Le persone non riescono a giocare, semplicemente, tra problemi di accesso e client che va in crash continuamente. Non si tratta di pochi casi sporadici, purtroppo, ma di una situazione talmente diffusa da averlo reso il gioco tripla A con la valutazione peggiore di sempre sulla piattaforma di Valve.

Quanto peggiore?

Quanto peggiore, vi starete chiedendo a questo punto. Tanto, troppo per un gioco che comunque pare che stia vendendo molto bene, occupando i piani alti della top 10 globale. Parliamo infatti di un misero 15% di recensioni positive sulle più di 2.500 pubblicate al momento di scrivere questa notizia.

Chiaramente sono più che altro degli sfoghi di persone che non riescono a giocare, quindi non aspettatevi di trovare valutazioni sul gioco vero e proprio. Detto questo, sono indicative delle condizioni attuali in cui versa Microsoft Flight Simulator 2024, di cui avevamo già parlato, che ne stanno compromettendo il lancio e che rimarranno un macchia, si spera piccola, su quello che pare essere uno dei migliori simulatori di volo di sempre.

Ma come si spiegano tanti disagi? Per il sovraccarico di uno dei server, come spiegato dal team di sviluppo in un aggiornamento post lancio: "Abbiamo incontrato un problema con uno dei servizi che gestiscono i nuovi sistemi di gioco, come la modalità carriera e varie missioni. Il server responsabile per la gestione delle richieste di dati è stato sovraccaricato, causando ritardi ed errori."

Da questo ne sono derivati file, tempi di caricamento lunghissimi, contenuti assenti e la maggior parte degli altri problemi, che ora sono in via di risoluzione.

Detto questo, vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator 2024 è disponibile per PC e Xbox Series X e S.