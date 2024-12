Il creatore di Balatro si lamenta del PEGI 18 del suo gioco e attacca anche EA Sports FC nel mezzo

Il creatore di Balatro, famoso gioco roguelite che si struttura attorno alle regole del poker, si è espresso contro il PEGI, prendendosi anche gioco di EA. Il suo videogioco, infatti, ha ottenuto un PEGI 18 per presente di elementi legati al gioco d'azzardo, mentre EA Sports FC 25 ha solo un PEGI 3.

Tramite Twitter, LocalThunk scrive: "Visto che il PEGI ci ha dato una valutazione 18+ per l'inclusione delle malvage carte da gioco, magari dovrei aggiungere microtransazioni, casse premio e vero gioco d'azzardo per far calare la valutazione a 3+ come EA Sports FC." In un secondo tweet - come potete vedere poco sotto - afferma che il tutto è "comico".