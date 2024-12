Google News si rinnova: un design minimalista per un’esperienza più pulita

La modifica principale è la fusione delle schede "Per te" e "Titoli" in un'unica scheda chiamata "Home", che combina contenuti personalizzati e notizie principali . Le altre schede, "Seguendo" e "Edicola," rimangono invariate. Questa riorganizzazione mira a ridurre la confusione visiva e rendere più immediata la fruizione delle notizie.

Google sta proseguendo con la riorganizzazione delle sue app Android e l'ultima a beneficiare di un restyling è Google News. L'app, conosciuta per aggregare le principali notizie da tutto il mondo, ha introdotto un design minimalista che semplifica la navigazione e migliora l'esperienza utente. Seguendo il recente esempio di Google Maps, l'aggiornamento riduce gli elementi presenti nella barra di navigazione inferiore e ottimizza l'organizzazione dei contenuti.

Grazie a tag evidenziati che mostrano il feed corrente, la navigazione risulta più chiara e visivamente accattivante . Questo aggiornamento rende l'app più funzionale, anche se potrebbe risultare meno comoda per la navigazione con una mano sola su schermi di grandi dimensioni.

Un'altra novità è l'introduzione di un carousel di categorie nella parte superiore dell'interfaccia , che consente un accesso diretto a sezioni chiave come Locali, Stati Uniti, Mondo, Business, Tecnologia, Intrattenimento, Sport, Scienza e Salute. In precedenza, queste categorie erano nascoste nella scheda "Titoli," ma ora sono visibili fin da subito, semplificando la ricerca delle notizie di interesse.

Quando sarà disponibile?

Il nuovo design di Google News è in fase di rollout con la versione 5.120.x dell'app per Android, distribuita tramite un aggiornamento lato server. Gli utenti che hanno già ricevuto l'aggiornamento possono notare immediatamente le modifiche, mentre altri potranno accedere al nuovo layout nei prossimi giorni.

Il nuovo Google News.

Google continua a perfezionare le sue app per offrire esperienze più fluide e intuitive, e il restyling di Google News è un ulteriore passo in questa direzione. La nuova interfaccia garantisce un accesso più diretto ai contenuti, mantenendo l'applicazione un punto di riferimento essenziale per rimanere aggiornati.