Casse premio, Paesi Bassi verso il bando completo dai videogiochi

I Paesi Bassi si stanno impegnando per bandire completamente le casse premio dai videogiochi. Almeno da quelli in vendita sul territorio. A riportare la notizia è stato il ricercatore Leon Y. Xiao, che ha pubblicato l'immagine di un'email inviata dal governo locale riguardante l'argomento.

Gioco d'azzardo.

La conferma segue la proposta del ministro dell'economia Adriaansens, che mira a eliminare questa pratica di monetizzazione dai videogiochi disponibili in Olanda, usatissima in particolare in ambito mobile e live service (pensate a Genshin Impact, ma anche al FUT della serie FIFA).

La proposta del ministro arriva un anno dopo la mozione presentata da sei partiti politici al parlamento olandese, in cui veniva chiesto il bando delle casse premio, accomunate al gioco d'azzardo e condannate per il modo in cui colpiscono i giocatori, in particolare quelli più soggetti allo sviluppo di ludopatie.

L'Olanda non è il primo paese che si scaglia contro le casse premio. In passato anche il Belgio le aveva regolamentate.