MiSide, demo disponibile dell'horror in cui si viene intrappolati da una ragazza in stile anime

MiSide è uno strano e coloratissimo gioco horror in cui il terrorizzante nemico è una simpatica ragazza anime. Ne è stata appena pubblicata la demo, per la gioia di chi ama gli indie più veraci.

Sviluppato da Aihasto, già autore di Umfend e Fariwalk, due horror completamente gratuiti e di tipo completamente diverso, vede il protagonista ritrovarsi imprigionato in un'altra dimensione, dopo aver accudito per un po' la ragazza virtuale di un un gioco mobile, che ha dimostrato di apprezzare particolarmente le sue attenzioni. Peccato che non sia completamente sana di mente...