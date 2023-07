Overwatch 2: le prossime missioni della storia non arriveranno alla svelta, probabilmente nel 2024

Secondo il produttore esecutivo di Blizzard Jared Neuss, Overwatch 2 probabilmente non avrà altre missioni storia per almeno le prossime due stagioni dopo la Stagione 6 - Invasione.

"Non aspettatevi il prossimo ciclo [di missioni storia] nella prossima stagione e in quella successiva, o qualcosa del genere", ha commentato Neuss durante una recente apparizione su Twitch insieme allo streamer Emongg. "È come se cercassimo di trovare un equilibrio tra l'idea di far arrivare rapidamente [le missioni storia] ai giocatori, perché amiamo la storia, e quella di darci abbastanza tempo per apportare modifiche o aggiungere funzionalità".

Le prossime missioni storia di Overwatch 2 saranno pubblicate con la sesta stagione di Overwatch 2 prevista per il 10 agosto. Sembra improbabile che Blizzard pubblichi altre missioni storia nel 2023.