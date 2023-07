Xbox: molti fan sono pagati o dei bot, secondo un ex sviluppatore di World of Warcraft

Secondo Mark Kern, uno sviluppatore taiwanese americano che ha lavorato come team leader in World of Warcraft, molti fan di Xbox sarebbero semplicemente dei bot o degli utenti pagati da Microsoft per fare rumore sui social network.

Niente è reale

Il giudizio di Kern è abbastanza perentorio, ma sembra coinvolgere diverse realtà, pur non nominate, come possiamo leggere su Twitter: "Niente è reale. Molti di questi fan di Xbox provengono da aziende pagate o sono bot (gestiti da fan fanatici o da Microsoft stessa). Si tratta di una pratica standard nella guerra tra corporazioni. Le cose peggioreranno con l'Intelligenza Artificiale."

Il fatto che parli di pratica standard ci fa capire che secondo lui sia una comportamento molto diffuso, anche se a parte Xbox non fa altri nomi. Probabilmente ha citato la piattaforma di Microsoft in relazione al recente processo che la vede contrapposta all'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard. In un commento successo Kern parla dell'enorme attività dei bot nel processo che ha visto contrapposti Amber Heard e Johnny Deep, talmente grande da definirla surreale.

Naturalmente il post di Kern non va letto come "tutti i fan di Xbox sono dei bot o pagati", visto che non ha messo in dubbio che esistano moltissimi fan di Xbox genuini e reali, ma semplicemente come un modo per denunciare una pratica molto diffuso tra le grandi compagnie.